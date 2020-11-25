В Тюменской области проходит масштабная проверка работы такси

Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области проходит профилактическое мероприятие "Такси". Инспекторы полка ДПС ГИБДД уже проверили 284 автомобиля, выявили 76 нарушений правил дорожного движения, при этом в четырех случаях к ответственности привлечены пассажиры, сообщили в областной автоинспекции.

Среди основных нарушений – незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства (14 случаев), неиспользование ремней безопасности (20 случаев), отсутствие полиса ОСАГО (18 случаев).

В Тюмени и Голышмановском районе выявлены факты незаконной установки на транспортные средства фонарей с маркировкой "Такси" и нанесения цветографической схемы "Такси". Также выявлено три случая нарушений правил перевозки детей. Таким образом, каждый четвертый водитель такси оказался нарушителем ПДД.

Грубые нарушения, факты пьяной езды не установлены. Профилактические мероприятия подобного плана планируется проводить и дальше.