Гимнастка ДКиТ "Торфяник" приняла участие в шоу "Лучше всех"

Воспитанница Дома культуры и творчества "Торфяник" совместно с тренером приняли участие в шоу талантов "Лучше всех" в Москве.

Руководитель студии воздушной гимнастики Эвелина Эминова и Арина Черепова провели несколько дней на съемочной площадке в столице, чтобы показать, какие таланты живут в Тюмени. Заявку на участие в шоу студия отправляла еще в 2018 году, но тогда на кастинг юная гимнастка не попала. В этом году организаторы "Лучше всех" сами связались с руководителем студии и пригласили на съемки.

Завораживающий номер на кольце удивил весь зал. Арина показала себя как настоящий профессионал своего дела и выполнила программу без единой ошибки, доказав, что дети студии воздушной гимнастики ДКиТ "Торфяник" действительно лучше всех!

"Было одновременно и волнительно, и радостно, что заметили ребёнка из нашей студии. Это большая ответственность и хорошая возможность показать себя. Все дети очень старательные. Желаем всем больших успехов и наград, а раз у нас есть опыт в шоу, мы будем стараться ещё больше!", - поделилась руководитель студии Эвелина Эминова.

Поздравляем Арину и руководителя студии с большим профессиональным прорывом вперед! Желаем новых открытий и свершений!