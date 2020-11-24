Тюменца задержали за незаконную рубку леса на миллион рублей

11:01 24 ноября 2020
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Иска Нижнетавдинского района незаконно вырублены деревья хвойных пород. Ущерб составил более миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место преступления и задержали 51-летнего жителя Нижнетавдинского района, занимавшегося погрузкой спиленных деревьев. Мужчина пояснил, что является руководителем организации, изготавливающей пиломатериалы. Нанятые им работники валили лес и отвозили на пилораму. Рабочим наниматель сказал, что участок взят им в аренду и обрабатывается на законных основаниях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". 

Теги: чёрный лесоруб
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