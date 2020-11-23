Тюменским дачникам напоминают о пожарной безопасности

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного сезона в Тюмени осложняется обстановка с пожарами. Особенно часто они возникают на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Основными причинами возгораний остаются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, а также короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима, отмечают специалисты. Необходимо периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении: задымление, запах гари, повышение температуры воздуха, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара, напоминают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.