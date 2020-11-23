Тюменские хирурги помогли пациентке с базедовой болезнью

Фото: Мария Стринадкина

Пациенты с базедовой болезнью (болезнью Грейвса) всю жизнь находятся в состоянии стресса. Из-за того, что веки не смыкаются до конца, люди мучаются от хронического конъюнктивита и постоянной боли в глазах. Так было и с пациенткой МСЧ "Нефтяник". На фоне хронических проблем с щитовидной железой женщина проходила терапию, однако лечение не приносило облегчения.

В мае 2020 пациентка впервые обратилась в медико-санитарную часть со своим недугом. Врачи Юрий Геркул и Александра Кротова провели реконструктивную операцию сначала на правом глазу, а спустя шесть месяцев — на левом.

Оториноларинголог через нос, эндоскопически, сделал декомпрессию боковой стенки орбиты глаза, то есть уменьшил давление внутри глазной орбиты. Одновременно с этим на нижней стенке декомпрессию выполнил врач-нейрохирург. Профессионализм врачей полностью избавил пациентку от болевого синдрома и всех внешних проявлений болезни.

"Пациенты с базедовой болезнью обращаются нечасто, потому что в большинстве случаев подобная проблема решается благодаря эндокринологам и правильно подобранной терапии. В особо сложных случаях совместными усилиями хирургов и лор-врачей мы получаем очень хорошие результаты", — рассказал Юрий Геркул, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии МСЧ "Нефтяник".