Новую поликлинику для сельских жителей открыли в Тюменской области

Фото Людмилы Гринфельд, пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

Новая поликлиника в Винзилях начала принимать пациентов с 23 ноября. В ее структуру входят четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей посёлка Винзили, сел Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.

Строительство поликлиники велось в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В новом здании расположены взрослое и детское отделения с отдельными входами, регистратурами и гардеробами. Отделения будут работать в две смены, проектная мощность - более 200 посещений в смену.

В отделениях обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты. В структуре поликлиники предусмотрены также кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Поликлиника оснащена современными электрокардиографами, комплексами суточного мониторирования ЭКГ и АД для оказания специализированной медицинской помощи пациентам кардиологического профиля. Есть электроэнцефалограф, вибротестер. Универсальная система УЗИ экспертного класса сделает диагностику более доступной для селян. В общей сложности на оснащение амбулаторного подразделения из областного бюджета было выделено 36 млн рублей.

Главный врач Областной больницы №19 Андрей Патрикеев:

Поликлиника создана со всеми комфортными условиями как для пациентов, так и для медработников. Например, в детском отделении мы обустроили интерактивные зоны с настенными развивающими модулями, чтобы нашим юным пациентам было нескучно и интересно. Взрослые тоже, надеемся, останутся довольны доступностью медицинской помощи. Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медуслуги.

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Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Главная цель — повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона, напоминают в областном департаменте здравоохранения.