Тюменская кадастровая палата проконсультирует на горячей линии

Федеральная кадастровая палата в ходе всероссийской недели консультаций по вопросам оформления недвижимости проведет горячие линии во всех регионах страны. В Тюмени и области горячая линия пройдет 25 ноября.

Специалисты Тюменской кадастровой палаты расскажут, как определить собственника земельного участка или узнать владельца объекта недвижимого имущества по адресу, как получить сведения об "особых зонах" и ограничениях на объект недвижимости, о том, какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии. Гражданам ответят и на другие вопросы, находящиеся в компетенции ведомства.

"Наши специалисты ответили на все поступившие вопросы, в том числе – об использовании электронных сервисов на официальных сайтах Росреестра и Кадастровой палаты, включая новый онлайн-сервис, посредством которого можно получить самые актуальные сведения о недвижимом имуществе буквально за считанные минуты, – комментирует заместитель директора – главный технолог Тюменской кадастровой палаты Юлия Стробыкина. – В прошлом году люди приходили к нам на консультации с документами по недвижимости, в отношении которой нужны были разъяснения и правовая помощь, специалисты предметно разбирались в вопросах, чтобы дать профессиональную консультацию для решения той или иной ситуации. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, мы работаем с гражданами дистанционно, но это не влияет на качество консультаций".

В рамках всероссийской горячей линии задать интересующие вопросы специалистам Тюменской кадастровой палаты можно будет 25 ноября с 10:00 до 12:00 по телефону (3452) 259-002, доб. 1 (многоканальный).