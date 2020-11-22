В Тюменской области проводят поэтапную диагностику детей с аутизмом

Врачи-психиатры отмечают свой профессиональный праздник 22 ноября. Тюменские психиатры оказывают помощь людям с различными заболеваниями, но особая забота таких врачей – дети с диагнозом "аутизм".

Как рассказал главный врач областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин, аутизм - это расстройство психологического развития, но практика показывает, что при определенных условиях у многих детей оно поддается эффективному воздействию.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации на протяжении уже нескольких лет работает кабинет маршрутизации детей с расстройством аутического спектра. С такими ребятами в областной клинической психиатрической больнице работают психиатры, психотерапевты, невролог, педиатры, врачи лечебной физкультуры, логопеды.

На первом этапе глубокую диагностику аутизма проводят в дневном стационаре. Обследование может включать функциональные исследования – электроэнцефалографию, реоэнцефалографию, эхоэнцефалографию. Затем на каждого ребенка составляется паспорт с персональными данными и оценкой состояния психического здоровья, в нем расписана медико-педагогическая, медико-психологическая и социальная помощь, определен объем медицинских, психологических и педагогических мероприятий, составлена лечебно-восстановительная комплексная программа.

После наблюдения врач заносит динамическую оценку психологического развития и определение эффективности проводимого лечения.

В регистре паспортов по последним данным числится 490 детей по Тюменской области. Ежегодно туда заносятся данные еще по 100 юным пациентам. С ними работают в рамках соглашения между тремя областными департаментами: здравоохранения, образования и социального развития.