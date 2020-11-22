Тюменцам следует подготовить зимнюю обувь к гололёду

Перепады температур в осенне-зимний период приводят к образованию наледи на тротуарах и во дворах. Чтобы снизить риск падений, тюменцам рекомендуют правильно подбирать зимнюю обувь и использовать простые, но действенные способы защиты от гололёда.

Консультант обувного магазина Ильдар Юнусов отметил, что отдавать предпочтение следует ботинкам и сапогам производства стран, где зима такая же снежная, как и в России: это отечественные производители, Германия или Канада. Эта обувь, как правило, приспособлена для носки в гололёд.

При покупке нужно обратить внимание на подошву. Лучше, чтобы она была ребристой и шершавой, это обеспечит хорошее сцепление с дорогой. Высокому каблуку лучше предпочесть плоскую подошву или невысокий (до 4 см) устойчивый каблук. Также можно воспользоваться услугой сапожных мастерских: приклеить к подошве рифленую резину или прикрепить полиуретановые набойки", пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Клеить на подошвы лейкопластырь бессмысленно, он отпадет через пару часов. Также опасно вкручивать саморезы или шурупы, так можно поранить стопу при прыжке и испортить подошву. Лучше приобрести в обувных или спортивных магазинах съемные приспособления для обуви: ледоступы, зимоходы, ледоходы, цепи", - добавил эксперт.