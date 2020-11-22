Тюменские "вечные студенты" готовы учиться до старости

Тюменские социологи провели исследование и обнаружили "вечных студентов" среди представителей шести поколений. Среди них были и те, кто родился в первые годы XXI века, и люди старше 82 лет.

В исследовании приняли участие жители Тюмени, Тобольска, Ишима и населенных пунктов юга области. Как рассказала доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Галина Ефимова, "вечные студенты" с большим желанием занимаются саморазвитием, используют все возможности неформального образования, в том числе для расширения кругозора, профессиональной деятельности.

"Они готовы инвестировать в себя и своих детей, в свое образование и здоровье. Принцип "век живи — век учись" является лейтмотивом их жизни", - отметила эксперт.

Желание узнавать новое связано не только с личностными установками человека, но и во многом определяется социальным окружением, социально-культурной инфраструктурой, а также предложениями на рынке образовательных услуг, их качеством, стоимостью и доступностью.

Среди студентов есть те, кто изучают новые специальности и уже работают. А обучение представителе й старшего поколения связано с освоением современных гаджетов, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".