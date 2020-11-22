В Тюменской области востребованы строители

В два раза увеличилось количество соискателей работы в Тюменской области в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Всего за 10 месяцев в службу занятости обратились 98 тыс. 226 человек, из них более 42 тыс. тюменцев – уже трудоустроены.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, по данным на 1 ноября 2020 года, на регистрационном учете состоял 34 тыс. 871 соискатель, при этом в областном банке было 36 тыс. 767 вакансий.

Большая часть предлагаемых вакансий – из сферы строительства. Также достаточно много предложений в сферах: торговля и ремонт транспорта, образование, здравоохранение и социальные услуги. Также требуются работники на предприятиях обрабатывающего производства, пишет "Вслух.ру".

Для примера, в регионе на начало месяца требовались: 1 тыс. 722 водителя (средняя зарплата 30 тыс. 171 руб.), 945 монтажников технологических трубопроводов (45 тыс. 607 руб.), 537 продавцов продовольственных товаров (18 тыс. 417 руб.), 440 поваров (21 тыс. 558 руб.), 253 инженера (35 тыс. 444 руб.), 185 медицинских сестер (27 тыс. 565 руб.), 175 врачей-терапевтов (67 тыс. 909 руб.), 126 бухгалтеров (21 тыс. 254 руб.), 94 учителя иностранных языков (25 тыс. 57 руб.).