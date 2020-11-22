Врачи напоминают тюменцам, что взрослым тоже нужно ставить прививки

Тюменские врачи напоминают: прививки ставятся не только в детском возрасте, но есть и обязательная вакцинация для взрослых. Узнать о них можно в национальном календаре прививок.

Как рассказала терапевт Валерия Газовская, каждый человек должен быть привит от гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита. Если по каким-либо причинам в детстве эти прививки не делали, необходимо посетить врача и получить направление на прививку. Ревакцинация нужна от дифтерии и столбняка. Повторная прививка проводится раз в 10 лет: в 12, в 22, 32, 42 и так далее.

Многие после окончания школы перестают следить за временем обязательной вакцинации. А это может повлечь за собой серьезные последствия для организма при встрече с данными заболеваниями. Риск попасть в инфекционную больницу очень высок, к тому же во взрослом возрасте многие болезни переносятся гораздо тяжелее. Например, ветрянка, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Кроме того, в национальный календарь вошли прививки от гепатита В и краснухи. Потому многие люди старше 40 лет от таких заболеваний не защищены. Потому, например, беременных женщин обязательно проверяют наличие антител к краснухе. Если их нет, то нужно ставить вакцину.