В тюменской "Лавке добра" собирают теплые вещи для нуждающихся

18:18 21 ноября 2020
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pixabay.com

"Лавка добра" на базе регионального центра "Семья" принимает от тюменцев теплые вещи для взрослых и детей. Такой сбор особенно актуален с наступлением холодной погоды.

Организация напоминает, что на этой неделе отмечается Всемирный день ребенка. К этой дате традиционно организуют сбор детской одежды, развивающих игрушек и книг. В вещах нуждаются как совсем малыши, так и подростки, школьники, пишет "Вслух.ру".

Сбор и выдача вещей производятся только по одному адресу: ул. Амурская, 150. Принимают вещи круглосуточно на посту охраны. Выдают по предварительной записи по телефонам специалистов: 8-905-825-96-66, 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9:00 до 13:00 часов в будние дни.

Теги: благотворительность , дети , одежда
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