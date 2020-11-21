В тюменской "Лавке добра" собирают теплые вещи для нуждающихся

"Лавка добра" на базе регионального центра "Семья" принимает от тюменцев теплые вещи для взрослых и детей. Такой сбор особенно актуален с наступлением холодной погоды.

Организация напоминает, что на этой неделе отмечается Всемирный день ребенка. К этой дате традиционно организуют сбор детской одежды, развивающих игрушек и книг. В вещах нуждаются как совсем малыши, так и подростки, школьники, пишет "Вслух.ру".

Сбор и выдача вещей производятся только по одному адресу: ул. Амурская, 150. Принимают вещи круглосуточно на посту охраны. Выдают по предварительной записи по телефонам специалистов: 8-905-825-96-66, 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9:00 до 13:00 часов в будние дни.