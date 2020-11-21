Библиотекари Ишима знакомят малышей и родителей со сказками на ночь

Онлайн-проект "Пижамные истории" стартовал в Ишиме. Местные библиотекари расскажут родителям, какие сказки почитать детям перед сном – когда они уже в пижамах, как правильно это делать.

Как отметила сотрудник центральной библиотеки Ксения Беседина, это не просто семейное чтение перед сном, а занимательный разговор на различные темы. Родители не только читают, но и обсуждают с ребенком поучительную сказку, которая заставит детей думать, размышлять, развивать логику и интуицию. "Истории ненавязчиво подводят ребенка к правильным решениям и поступкам, позволяют задуматься и найти правильные способы разрешения конфликтов, пути преодоления трудностей и собственных страхов", - отметила библиотекарь.

Первый выпуск онлайн-проекта посвятили сказке для непосед и потеряшек Кристин Бежель и Эрве Ле Гофф "Где моя мама?".

"Это веселая книжка про непослушного малыша-хамелеона. Там есть смешные слова – танец-шмутц и лапапумчик", - поделился четырехлетний Егор Беседин, который принимал участие в съемках проекта.

Видеообзоры сказок выходят по субботам в группах "Библиотеки города Ишима" в соцсетях. В следующем выпуске родителям расскажут о книге Ирины Зартайской "Сюрприз для мамы", пишет ИА "Тюменская линия".