Хакатон в Тюмени определит лучших среди программистов и разработчиков

Хакатон "Харитон" пройдет в Тюмени во второй раз с 11 по 13 декабря. В этом году мероприятие организуют в онлайн-формате, участниками станут более 80 программистов, разработчиков и дизайнеров из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Заявки принимаются до декабря.

Участие в проекте – бесплатное. Задания по направлениям объявят непосредственно перед началом соревнования. Помимо кодинга, участников ждут лекции от федеральных спикеров, встречи с наставниками для обратной связи по разработкам и защита, по итогам которой и станут известны победители.

На разработку будет дано 46 часов. За это время участники хакатона создадут продукты в следующих направлениях: "Создание решений для информационной работы в Тюменской области", "Разработка приложений на платформе VK Mini Apps", и "Бизнес-решения". Призовой фонд составит 120 000 рублей, их разделят между собой победители каждого трека, пишет Moi-portal.ru.

Подать заявку можно до 7 декабря на сайте http://hackaton-tmn.ru. К участию приглашаются команды от 2 до 4 человек, в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.