Тюменцам напоминают о правилах безопасности при выборе гирлянды

Тюменцы уже начинают готовиться к новогодним праздникам. Одна из самых приятных хлопот – это покупки различных украшений, гирлянд для украшения ёлки, дома или офиса. Однако при выборе праздничных огоньков следует помнить и о мерах безопасности.

Спасатели напоминают: электрической гирляндой нужно пользоваться строго по указаниям из инструкции, а приобретать их – в специализированных магазинах, а не на улице "с рук".

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина советует внимательно ознакомиться с инструкциями и характеристиками, указанными на упаковке изделия. Крайне важно верно эксплуатировать изделие.

"На упаковке будет указано, как использовать гирлянду, что запрещено с ней делать, где ее размещать. Одни гирлянды могут работать на улице, другие – нет, и так далее", - пояснила она.

Изоляция гирлянды должна быть плотной, гибкой, без повреждений.

Для уличных украшений значение имеет морозостойкость материала: дешевый пластик при минусовых температурах в скором времени теряет гибкость и трескается. Кроме того, уличные гирлянды должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации.

Важно также знать, что новогоднюю ель запрещено украшать легковоспламеняющимися игрушками и украшениями. Использовать для иллюминации свечи - крайне опасно. Если обнаружена неисправность в гирлянде, например, не горит хотя бы одна лампочка, то изделие уже нельзя использовать.