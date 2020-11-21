Акция по безопасности дорожного движения "Начни с себя" стартовала в Тюменской области

Социальная кампания по безопасности дорожного движения "Начни с себя" будет проходить в Тюменской области до конца 2020 года. Известные в Тюменской области люди, активисты безопасности дорожного движения разместят в социальных сетях призывы демонстрировать личный пример, чтобы сделать дороги безопаснее.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в числе участников акции - Уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, представители движения "родительский патруль", юный пилот автоспорта Иван Соколов, депутаты Тюменской областной Думы.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко уже рассказал о принципах своего участия в дорожном движении: "Я сам соблюдаю Правила дорожного движения, перехожу улицу в установленных местах, на зеленый свет. Не стесняйтесь обращать внимание на людей старшего поколения, детей – может, они что-то не заметили в силу возраста. Делайте замечания, помогайте. Самые простейшие меры, такие как соблюдение скоростного режима каждый водителем, безусловно, приведут к порядку на дорогах", - заявил он.

Отметим, с начала года на дорогах региона зарегистрировано более 700 тысяч нарушений ПДД, каждое из них могло привести к аварийной ситуации. Для снижения показателей социального и транспортного риска от ДТП, погибших в дорожных авариях людей в Тюменской области реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".