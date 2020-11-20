"КАРО" предложит гостям "Ключи от зала"

Киносеть "КАРО", взявшая курс на цифровизацию еще в 2010 году, продолжает осваивать альтернативные онлайн-инструменты, актуальные в период пандемии, и тестировать новые бизнес-решения.

Уже 23 ноября сеть кинотеатров представит уникальный сервис, который позволит мультиплексам стать не только центром культурного досуга, но и местом встреч в рамках самых разных поводов. С новой услугой "Ключи от зала" зрители смогут арендовать кинозалы в экспресс-формате, а сам процесс бронирования максимально упростится до нескольких кликов онлайн.

Сервис станет доступен посетителям во всех городах присутствия сети. Арендовать залы можно будет под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию или дружескую встречу – для этого достаточно будет заполнить заявку на сайте.

В ней нужно будет указать дату и время сеанса, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента – это может быть фильм из репертуара "КАРО" или авторские медиа материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки гость получит информацию о стоимости услуги, которая будет фиксированной за два часа аренды в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе услуги кинобара, при необходимости будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке. В акции "Ключи от зала" участвуют определенные кинотеатры и залы (классические, IMAX и BLACK), полный перечень которых также будет размещен на сайте.

"Новые времена требуют от бизнеса предельной гибкости и быстроты реагирования. Преимущества акции "Ключи от зала" заключаются в том, что процедура аренды будет максимально упрощена и займет считанные минуты. Уверены, это решение позволит популяризировать услугу аренды среди широкой аудитории. Цена фиксированного бронирования также будет ниже, чем при бронировании через отдел организации мероприятий. Мы хотим стать еще ближе к нашим зрителям, которые теперь без лишнего труда и суеты смогут арендовать один из наших кинозалов для проведения незабываемых мероприятий, будь то день рождения в узком кругу или эффектная презентация для коллег по бизнесу", — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО".

О сети кинотеатров "КАРО":

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей. На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала).

Мегаплексы "КАРО" расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением "КАРО" находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России "КАРО Sky 17 Авиапарк" и второй по посещаемости – "КАРО Vegas 22".

Кинотеатры "КАРО" ежегодно посещает более 12 млн человек. "КАРО" также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров "КАРО" является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса. Подробнее: https://karofilm.ru/