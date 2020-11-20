Евгений Заболотный поздравил налоговиков с профессиональным праздником

16:48 20 ноября 2020
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duma.tyumen-city.ru

Работников налоговой службы от имени депутатов с профессиональным праздником поздравил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Налоговая служба вносит существенный вклад в экономическое развитие областной столицы, в обеспечение стабильности и повышение уровня жизни горожан, - отметил в поздравлении Евгений Заболотный. - Тюменские налоговики выполняют ответственные задачи по наполнению бюджетов разных уровней".

Он подчеркнул также, что от результатов их труда во многом зависит финансовое благополучие города, а благодаря профессионализму и компетентности сотрудников тюменского ведомства четко функционирует гибкая налоговая система, которая позволяет развивать инвестиционные процессы и воплощать в жизнь приоритетные проекты. 

"В 2020 году налоговой службой, депутатами и администрацией города проделана важная и необходимая работа по утверждению мер поддержки и налоговых послаблений  для субъектов малого и среднего бизнеса", - напомнил председатель гордумы.

Особые слова признательности адресованы в поздравлении ветеранам службы: "Вы заложили славные традиции работы и передали бесценный опыт молодому поколению.

Спасибо всем вам за достойную службу, трудолюбие и преданность делу. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успешной работы на благо Тюмени, региона и страны!".

Теги: депутаты , Евгений Заболотный , Тюменская городская дума
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