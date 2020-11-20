В Тюмени судмедэксперты используют голосовых помощников

В Тюменское областное бюро судебно-медицинской экспертизы на службу выходят роботизированные голосовые помощники. Виртуальные работники должны существенно повысить скорость выполнения ряда процедур.

Речь идет о комплексе для голосового заполнения медицинских документов "Voice2Med" группы компаний "ЦРТ", входящей в Экосистему "Сбер". Технология голосового ввода текста позволяет в режиме реального времени с помощью гарнитуры надиктовывать информацию, которая моментально расшифровывается и вносится в протокол. Не секрет, что именно заполнение документов отнимает значительную часть времени врачей. По данным "ЦРТ", даже в учреждениях с высоким уровнем автоматизации процент документирования занимает свыше 40% рабочего дня специалиста. "Voice2Med" призван решить данную проблему.

Тюменская область получила 52 лицензии на пользование системой, 13 из них отправились в бюро. Голосовые помощники появятся в отделениях судебно-медицинской экспертизы трупов, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях.

⠀"Особенно полезным такой помощник будет специалистам, которые работают с биологическими объектами, — пояснил Александр Калашников, начальник Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. — В настоящее время экспертиза требует присутствия двух человек – врача и лаборанта, который ведет запись вручную. Использование "Voice2Med" позволит не только ускорить сам процесс, но и высвободит время для выполнения сотрудниками других задач".