Дмитрий Антипов: снижение аварийности на теплосетях говорит о правильном направлении работы

3 тыс. 728 многоквартирных домов областного центра подключены к системе централизованного теплоснабжения. 140 многоэтажек оборудованы крышными газовыми котельными, либо индивидуальными системами отопления.

О готовности жилищного фонда и коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020–2021 года депутатам гордумы рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 17 ноября.

"При подготовке города к отопительному сезону проведена большая работа, — подчеркнул Семен Тегенцев. — Из числа заявившихся в комиссию домов получили оценку готовности более 98 процентов".

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов напомнил, что главный документ — паспорт готовности к отопительному сезону, подписан.

"Анализ работы за последние пять лет показал сокращение потерь теплоносителя от пятидесяти до тридцати процентов, — отметил депутат. — А снижение аварийности на тепловых сетях говорит о том, что город развивается в правильном направлении".

Выслушав доклад директора департамента городского хозяйства, депутаты проголосовали за вынесение вопроса на заседание Тюменской городской думы, запланированное на 26 ноября.