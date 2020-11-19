Каждый третий житель Тюменской области привился от гриппа

Прививку против гриппа получили свыше 585 тысяч жителей Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Исходя из официальной статистики, это более трети населения области (на 1 сентября в регионе проживает 1 540,8 тыс. человек).
По результатам еженедельного мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлой неделей, в основном болеет взрослое население. Показатель заболеваемости на 47% ниже недельного эпидемического порога. Вирусы гриппа в регионе не завфиксированы.
В целях профилактики ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:
- регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
- увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
- регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;
- избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
- при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 2-3 часа.
- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Единая горячая линия в Тюменской области по вопросам коронавируса - 88002343522.
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