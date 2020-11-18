С начала года на тюменских дорогах произошло 83 ДТП по вине водителей автобусов

За десять месяцев 2020 года в Тюменской области по вине водителей автобусов произошло 83 ДТП. В авариях погибли 4 человека, 117 человек получили ранения.

Сейчас на территории региона сотрудники ГИБДД усилили контроль за пассажирскими перевозками. Под особым контролем автоинспекторов находятся школьные автобусы.

"Нарушения в организации пассажирских перевозок выявлены на маршруте Заводоуковск — Зерновой, у водителя не имелось путевого листа, на автодороге Тюмень —Ханты-Мансийск в Тобольском районе, а также в Ишиме в автобусах не оказалось тахографов. Многие водители пассажирских автобусов, в том числе междугородних, пренебрегают ремнями безопасности, хотя должны пристегиваться сами и убеждать пассажиров использовать ремни безопасности", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

В первый день проведения мероприятия только в Тюмени выявлено 13 нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов. Нарушителем стал водитель каждого шестого проверенного автобуса.

В этом году автоинспекторы привлекли за нарушения ПДД 1836 водителей автобусов, 119 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, эксплуатирующих автобусы.