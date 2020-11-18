В ОКБ №1 опробовали новую методику лечения аритмии

В Областной клинической больнице №1 Тюмени совершенствуют методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи начали применять уникальную малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии.

Специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции совместно с торакальными хирургами выполнили торакоскопическую эпикардиальную радиочастотную изоляцию левого предсердия пяти пациентам. Все страдали от нарушения ритма сердца длительное время, и имели неблагоприятный прогноз на выздоровление. Ранее из-за большого риска провести операцию им было невозможно. Сейчас все трое проходят реабилитацию после операции по новой технологии.

Операции выполнили под контролем эндоскопа через микроотверстия с правой и левой сторон грудной клетки. Через доступ к нужным участкам, которые ответственны за нарушение ритма фибрилляции, предсердия специалист "прижег" очаг аритмии. Также во время операции пациентам удалили ушко левого предсердия, в котором формируются тромбы. То есть за одну процедуру врач исправил нарушение ритма и минимизировал риск развития инсульта.

Данную технологию отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции.