Депутаты гордумы узнали об итогах программы развития ЖКХ Тюмени

В Тюмени отмечается снижение числа раскопок на коммунальных сетях. Об этом тюменским депутатам на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев 17 ноября.

Так, по словам Семена Тегенцева, по данным на 1 ноября, в областном центре земляные работы проводились более трех с половиной тысяч раз, из них 332 - на проезжей части. "Для сравнения, в прошлом году было более четырех с половиной тысяч раскопок", - отметил он. На сегодня в городе заменено более 100 км сетей водоснабжения и 60 км сетей водоотведения. Запланирован капитальный ремонт 100 км теплосетей.

Депутаты проанализировали промежуточные результаты реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2015-2022 годы" и концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.

У народных избранников по итогам доклада директора департамента городского хозяйства возникли вопросы. Так, депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, что делается для решения проблемы отключений электроэнергии в садоводческих хозяйствах. Семен Тегенцев заверил его, что этот вопрос находится на контроле городской администрации.

"Снижение потерь, инцидентов и аварий на сетях, наблюдаемое в течение последних пяти лет, позволяет говорить о том, что мы движемся в правильном направлении", - отметил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время в рамках работы по трехстороннему концессионному соглашению Правительства Тюменской области, администрации города и Водоканала уже выявлены более 50 процентов бесхозных сетей.

"Таким образом, есть уверенность, что в ближайшие два-три года мы "дожмем" этот вопрос, и бесхозных сетей в областном центре не будет", - резюмировал Дмитрий Антипов.