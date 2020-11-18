Тюменская область успешно выступила на форуме по защите детей

фото из архива - https://vk.com/roditeli_tmn

На XI всероссийском онлайн-форуме "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства", организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Тюменская область стала лидером сразу в двух номинациях: "Ценю жизнь" — за лучшие практики профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения, и "Лидер выставочных коммуникаций" — за продвижение социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.

Тюменские специалисты рассказали на форуме действующей в области системе предотвращения потерь детского населения, едином региональном подходе в профилактике рисков и преодолении причин потери детского населения, программе сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. Тюменская область стала инициатором онлайн-флешмоба в социальной сети "ВКонтакте", посвященного обеспечению детской безопасности (хэштег #детствобезопасности), к которому присоединились представители регионов со всей страны.

В целом в форуме участие приняли около трех тысяч человек из 70 субъектов РФ. В рамках работы было представлено свыше 370 социальных технологий. Выставочный онлайн-стенд Тюменской области можно посмотреть на сайте выставкатюменскойобласти.рф, сообщает пресс-служба департамента соцразвития.