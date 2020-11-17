Тюменцы написали экодиктант

Тюменцы проверили свои знания по экологии, приняв участие во Всероссийском экологическом диктанте

Экодиктант прошел в ДТИС "Пионер" 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки отходов. В нем приняли участие около 40 человек.

Диктант состоял из 25 вопросов на экологические темы, к примеру, как правильно утилизировать и сортировать отходы, какие отрасли промышленности оказывают наиболее пагубное воздействие на атмосферу, какие меры помогают снижать вероятность лесных пожаров и другие. Свои результаты тюменцы смогут узнать уже 18 ноября.

В соответствии с решением Федерального оргкомитета Экодиктанта его проведение должно дать толчок развитию среди населения экологической культуры, повышению экологической грамотности, что будет способствовать предотвращению экологических правонарушений и более тщательной охране окружающей среды. Всего в Экодиктанте примет участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций из всех регионов России.