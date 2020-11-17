В Тюмени на фасаде театрального центра появился комикс в поддержку врачей

На фасаде Театрального центра "Космос" появился комикс о буднях докторов в современном мире. Его сюжет призывает горожан поддержать врачей в трудную минуту.

Такой акцией Театральный центр "Космос" поддерживает проект "Спасибо, доктор". С помощью художественных приемов авторы решили показать, как проходит рабочий день врача в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Сюжет отражает современные реалии: медики сталкиваются с высокими трудовыми и психологическими нагрузками в борьбе за жизни. В такой ситуации особо важна поддержка общества.

"Мы предложили нашим творческим сообществам вовлечься, и они откликнулись, тема волнует многих. Сегодня врачам особенно тяжело: большая нагрузка, высокое эмоциональное напряжение, негативный фон. Этим комиксом мы хотим еще раз напомнить о том, как важна эмоциональная поддержка для медицинских работников именно сейчас", — рассказал руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

Тюменцы могут присоединиться к акции "Спасибо, доктор" на сайте спасибодоктортмн.рф, оставив благодарности и поделившись своими историями на платформе.