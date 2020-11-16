Тюменцы могут поздравить Деда Мороза с Днем рождения по почте

Фото: Почта России

18 ноября в Великом Устюге почтовые работники вручат поздравления, отправленные со всей страны ко Дню рождения Деда Мороза.

Идея праздника принадлежит детям, которые посчитали, что Дед Мороз родился в середине ноября, как только устанавливаются холода.

Все письма, подарки и поздравления жителей нашей страны сотрудники Почты России вручат Деду Морозу в День его рождения.

Отправить письма и открытки почтой могут не только дети, но и взрослые. Официальный адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.

Послание можно отправить в отделении почтовой связи. В продаже имеются специальные конверты Деду Морозу с точным адресом.

Письмо или открытку с почтовой маркой можно также опустить в один из почтовых ящиков с логотипом Почты России. В Тюменской области -т более 1200 ящиков, предназначенных для сбора простых писем, почтовых карточек. Из них 132 размещено в областном центре. Они располагаются в отделениях связи или у входа в почтовое отделение, и в общественных местах.