Тюменцы могут поздравить Деда Мороза с Днем рождения по почте

18 ноября в Великом Устюге почтовые работники вручат поздравления, отправленные со всей страны ко Дню рождения Деда Мороза.
Идея праздника принадлежит детям, которые посчитали, что Дед Мороз родился в середине ноября, как только устанавливаются холода.
Все письма, подарки и поздравления жителей нашей страны сотрудники Почты России вручат Деду Морозу в День его рождения.
Отправить письма и открытки почтой могут не только дети, но и взрослые. Официальный адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу.
Послание можно отправить в отделении почтовой связи. В продаже имеются специальные конверты Деду Морозу с точным адресом.
Письмо или открытку с почтовой маркой можно также опустить в один из почтовых ящиков с логотипом Почты России. В Тюменской области -т более 1200 ящиков, предназначенных для сбора простых писем, почтовых карточек. Из них 132 размещено в областном центре. Они располагаются в отделениях связи или у входа в почтовое отделение, и в общественных местах.
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