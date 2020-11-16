Андрей Лазарев посодействовал открытию спортплощадки в старой Зареке

15:19 16 ноября 2020
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http://duma.tyumen-city.ru

Современная зона активного отдыха появилась в старой Зареке при содействии депутата Тюменской городской думы Андрея Лазарева.

Народный избранник контролировал ход работ по благоустройству дворовой территории в избирательном округе №11. Теперь во дворе дома на ул. Сенной, 15 на месте старых МАФов обустроена площадка для баскетбола и мини-футбола. Рядом установлены тренажеры для занятий воркаутом, качели и скамьи. 

Кроме того, подрядчик выполнил работы по благоустройству территории. Проводить досуг здесь смогут малыши, подростки и взрослые. Депутат подчеркнул, что все спортивное оборудование соответствует требованиям безопасности. "Надеюсь, площадка будет востребована у жителей", - добавил он.

Теги: Тюменская городская дума
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