Андрей Лазарев посодействовал открытию спортплощадки в старой Зареке

Современная зона активного отдыха появилась в старой Зареке при содействии депутата Тюменской городской думы Андрея Лазарева.

Народный избранник контролировал ход работ по благоустройству дворовой территории в избирательном округе №11. Теперь во дворе дома на ул. Сенной, 15 на месте старых МАФов обустроена площадка для баскетбола и мини-футбола. Рядом установлены тренажеры для занятий воркаутом, качели и скамьи.

Кроме того, подрядчик выполнил работы по благоустройству территории. Проводить досуг здесь смогут малыши, подростки и взрослые. Депутат подчеркнул, что все спортивное оборудование соответствует требованиям безопасности. "Надеюсь, площадка будет востребована у жителей", - добавил он.