В Тюменском музее открылась выставка современного искусства

Фото: Дмитрий Сиялов

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает всех желающих старше 18 лет посетить выставочный проект "Все свои|Синхронизация". Музей открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

В минувшую пятницу, 13 ноября, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоялось значимое событие – открытие выставочного проекта "Все свои|Синхронизация". Экспозиция выполнена в лучших традициях современного искусства и посвящена теме синхронизации.

На выставке представлено 33 проекта от художников и творческих объединений, художественными средствами которых являются мультимедийные и мультижанровые инсталляции, фотография, графика, каллиграфия, мурал и другое. В едином арт-пространстве объединились самые разные экспонаты, выполненные современными творцами.

Стоимость билетов 200 рублей. При посещении музея не забудьте надеть защитную маску. Узнать подробности о выставке и посмотреть видео с открытия можно в официальной группе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.