"Русская компания" предлагает тюменцам быстрый Интернет по приятным ценам

Режим повышенной готовности в Тюменской области продолжается, и уже представители Роспотребнадзора и глава Министерства здравоохранения РФ рекомендуют россиянам как можно реже покидать свои дома и провести грядущие новогодние праздники исключительно в кругу семьи.

Но как не заскучать в период вынужденной самоизоляции, да еще во время длинных выходных? На помощь, как всегда, придет Интернет. А о скорости и бесперебойности соединения позаботится ООО "Русская компания", работающая на рынке высокотехнологичных коммуникаций в Тюменской области уже более 25 лет.

В современных реалиях человек проводит онлайн всё больше и больше времени, а перенос многих мероприятий и активностей в Интернет (к примеру, удалённая работа, дистанционное обучение школьников и студентов, виртуальные концерты и спектакли) требует комфортного доступа в Сеть.

"Русская компания" всегда внимательно следит за тенденциями и успешно соответствует вызовам времени. Поэтому для жителей многоквартирных домов и пользователей, подключенных по технологии PON, доступны разнообразные тарифные планы с безлимитным Интернетом, отвечающие самым высоким стандартам и потребностям:

* #Всёчтонадо150 – скорость до 150 Мбит/сек за 550 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо250 – скорость до 250 Мбит/сек за 740 рублей в месяц.

Всё клиенты "Русской компании" получают ежедневную и круглосуточную техническую поддержку. Провайдер обладает достаточно широкой сетью покрытия, включающей не только многоквартирные дома, но и коттеджные поселки близ Тюмени. Доступна возможность подключить одновременно и Интернет, и кабельное телевидение в рамках пакетных предложений.

Уточнить все интересующие подробности, а также оставить заявку на подключение можно по телефону 39-00-39 или на сайте.