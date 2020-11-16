165 коронавирусных больных выявлено за сутки в Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса, 165 из них - в Тюменскому области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 15 907 случаев.
142 человека выздоровели за сутки, за весь период - 10 436. На ИВЛ 19 пациентов. 2123 человека остаются под медицинским наблюдением, 2410 человек находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.
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