165 коронавирусных больных выявлено за сутки в Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса, 165 из них - в Тюменскому области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 15 907 случаев.

142 человека выздоровели за сутки, за весь период - 10 436. На ИВЛ 19 пациентов. 2123 человека остаются под медицинским наблюдением, 2410 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.