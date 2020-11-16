Более 60 тысяч тестов на covid-19 за неделю выполнено в Тюменской области

Тюменская область продолжает наращивать объемы тестирования на коронавирус. С начала года проведено 1 224 828 тестов, в том числе свыше 60 тысяч - за минувшую неделю. Охват тестированием за последние 7 дней составил 590 на 100 тысяч населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По тестированию населения на коронавирус регион на десятом месте в стране по абсолютному количеству проведенных исследований. Анализы проводятся методом ПЦР в двадцати государственных и частных лабораториях.