Итоги "Десанта здоровья" подвели в Тюмени

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Проект Олимпийского совета Тюменской области "Десант здоровья" завершился сегодня. Участники получили бесценный опыт организации и воплощения программ по популяризации спорта и здорового образа жизни в своих предприятиях и ударно поработали над повышением сплоченности, продуктивности и энергичности коллективов.

В проекте приняли участие 10 трудовых коллективов юга Тюменской области:

* ООО "Тюмень-Софт" ГК "ТюмБИТ";

* ООО "Газпромнефть-Ямал";

* Детский сад №85 города Тюмени;

* АНО "Детский образовательно-оздоровительный центр "Алые паруса";

* Частный детский сад "Лукошко";

* Управление Пенсионного фонда России в Голышмановском районе Тюменской области;

* Центр по выплате пенсий и обработке информации в Тюменской области;

* Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области;

* АО "Газпром газораспределение Север";

* ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Краткосрочный партнерский проект "Десант здоровья" стартовал в середине сентября 2020 года. Основными целями стало привлечение трудовых коллективов к занятиям физкультурой и спортом, стимулирование процесса регулярного проведения на рабочих местах производственной гимнастики, повышение заинтересованности трудовых коллективов в участии в оздоровительных и физкультурных мероприятиях, а также на развитие духа патриотизма по отношению к своему коллективу.

На первом этапе участникам предстояло проверить свои силы в квесте "Спорт, искусство, интеллект". Команды трудовых коллективов расшифровывали загадки, чтобы понять, какие нужно посещать контрольные точки, где их ожидали спортивные состязания и творческие сюрпризы. Все поставленные перед "десантниками" задачи служили сплоченности коллективов. По итогам увлекательного соревнования лучше всех проявила себя команда ООО "Газпромнефть-Ямал", со вторым результатом финишировал детский центр "Алые паруса". Замкнуло тройку лидеров ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Одним из самых важных стал второй этап, завершившийся 5 октября. Представители всех десяти организаций успешно прошли обучение по программе "Подготовка спортивных инструкторов на предприятиях и в организациях для проведения производственной гимнастики" продолжительностью 32 часа и получили соответствующие сертификаты о повышении квалификации.

На основе полученных знаний участники должны были разработать и представить на суд компетентного жюри программы и планы мероприятий для своего трудового коллектива по обучению коллег основам здорового образа жизни и комплексу физических упражнений для различных групп мышц в зависимости от профессиональной ориентации трудового коллектива.

С этой задачей справились 5 предприятий, причем в рейтинге итоговых экспертных оценок сразу две программы набрали максимально возможное количество баллов. Отличились ООО "Тюмень-Софт" ГК "ТюмБИТ" и АНО ДООЦ "Детский образовательно-оздоровительный центр "Алые паруса". Второй результат показал частный детский сад "Лукошко". Третье место заняло ООО "Газпромнефть-Ямал", а замкнул список Центр по выплате пенсий и обработке информации в Тюменской области.

Помимо разработки программ перед участниками стояла задача внедрить полученные знания в жизнь своего трудового коллектива – и задокументировать процесс на видео. С этим успешно справились все пять представивших свои наработки предприятий.

Завершающим этапом "Десанта здоровья" стал конкурс "Лучший спортивный инструктор". Чтобы победить, участник должен был учесть особенности своего трудового коллектива и замотивировать коллег, четко проработать план мероприятий, а также применить инновационный подход в проведении занятий.

В итоге победителем стал инструктор по спорту АНО ДООЦ "Алые паруса" Максим Твердохлебов. Второе место занял главный специалист ООО "Газпромнефть Ямал" Александр Кустиков. Бронзовая награду завоевала менеджер по персоналу ООО "Тюмень-Софт" ГК ТюмБИТ" Мария Криницкая.

"Опрос участников показал, что проект интересен по содержанию и актуален, у него, несомненно, есть будущее. И, несмотря на то, что пандемия вносит коррективы в наши планы, надеемся, в следующем году продолжить работу в данном направлении", - отметила президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

Напомним, краткосрочный проект "Десант здоровья" Олимпийского совета Тюменской области реализован на средства, выигранные в конкурсе на субсидию Губернатора Тюменской области. Партнерами в реализации выступила тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" и Тюменский колледж производственных и социальных технологий, предоставивший площадку для обучения. Все новости о проекте можно найти в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram по хэштегу #десантздоровья72.