В Тюмени пройдет театральная онлайн-лаборатория для молодых деятелей искусства Урала

С 30 ноября по 5 декабря в театральном центре "Космос" пройдет лаборатория "Театр без границ". Основным направлением в этом году станет внедрение театральных проектов в систему школ и музеев. Участников ждут лекции, мастер-классы и совместная работа с экспертами в онлайн-формате.

Проект пройдет в двух направлениях: для опытных и начинающих специалистов. За пять дней опытные участники представят свои задумки экспертам и команде, вместе создадут эскизы проектов и получат обратную связь от мастеров площадки. Ими станут режиссер проекта "Особый театр", педагога РГИСИ на курсе С.Д. Бызгу Дмитрий Крестьянкин и художник, резидент лаборатории "Практика постдраматурга" Екатерина Августеняк, работы которой входят в шорт-листы крупнейших драматургических конкурсов. По результатам открытого голосования один из проектов получит поддержку и реализуется в пространстве "Космоса". Начинающие специалисты пройдут курс теоретических занятий и получат рекомендации от федеральных экспертов. Для всех желающих лекции будут доступны в группе театрального центра "Космос", сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

"Сегодня актуальны междисциплинарные проекты, позволяющие найти точки пересечения между различными сферами. Нам интересно, как театральные инструменты можно интегрировать в работу музея, а как в систему школьного образования. Игровая природа театра позволяет вовлечь в процесс разных людей", – поделилась заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Для участия в лаборатории необходимо заполнить заявку. Принять участие могут жители УРФО в возрасте от 18 до 35 лет. Подробности на космосцентр.рф.