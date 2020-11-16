Тюменских студентов в пандемию учат прогнозировать риски

В Тюменском госуниверситете студентам на выбор предложили изучить рискологию. Узнать о том, как прогнозировать ситуации риска и как справляться с ними, могли учащиеся всех направлений. Новый предмет запустили в условиях начала пандемии COVID-19.

Как рассказал автор курса, профессор ТюмГУ Валерий Гамукин, новая дисциплина помогла студентам преодолеть высокий риск восприятия действительности, который возник при пандемии в России. "Нужно дополнять образовательные программы вузов дисциплинами, раскрывающими природу риска в жизни человека и дающими умения ими управлять", - уверен Гамукин.

На курсе большое внимание уделялось практике. В начале занятий студенты определяли круг рисков в их жизни, разбирали их, анализировали восприятие. Это важно, ведь, от того, насколько каждый обучающийся воспринимает содержание и смысл, зависит и оценка ситуации. Во время обучения использовался набор из 15 различных рисков. Учитывались риски природы, неравенства, кризиса и коммуникации, свободы и неорганизованности, некомпетентности. А еще усталости, непредсказуемости, потери здоровья, утраты ресурсов и ошибки. Рассматривался даже риск любви, потребности ценить что-то выше, чем все остальное, причем без объяснения причин. Студенты еженедельно составляли прогноз на предстоящую неделю. А по ее завершении оценивали фактический уровень риска, сообщает "Мегатюмень".

"Переход на онлайн-обучение из-за пандеми COVID-19 произошел как раз во время изучения рискологии. И студенты были вынуждены переживать этот комплекс стрессов индивидуально. Это стало редким случаем постановки социального эксперимента в реальном времени", - рассказал Гамукин.