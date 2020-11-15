В Тюмени составили опись захоронений на Текутьевском кладбище

Инициаторы тюменского музея воспоминаний “Мы жили” вместе с волонтерами закончили описывать захоронения на Текутьевском кладбище. На опись и сбор историй о захороненных у организаторов ушло чуть больше года, сообщает "Вслух.ру".

Проект “Мы жили” призван сохранить память о людях, которые там похоронены, даже если те не оставили заметного следа в истории. Собранные сведения о захоронениях лягут в основу мобильного приложения-путеводителя по Текутьевскому кладбищу. Опись кладбища понадобилась потому, что в 1990-е годы его архив сгорел, а описи десятилетней давности в администрации кладбища по каким-то причинам не нашлось.

“Впереди — расшифровка фотографий для списка захоронений, поиск новых историй и осмысление того, какую огромную работу мы с вами проделали. Спасибо каждому, кто поучаствовал в описи, это был удивительный опыт!” - отметили инициаторы проекта в соцсетях.

В дальнейшем работа над проектом продолжится. Сейчас необходимы консультации людей, которые разбираются в картографии, навигационных системах и программировании.