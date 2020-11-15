Тюменские врачи советуют жителям области внимательнее следить за детьми

Бытовые травмы, наравне с другими заболеваниями, стали одной из основных причин обращения пациентов в приемное отделение ялуторовской больницы.

За прошедшую неделю одиннадцать несовершеннолетних попали в приемное отделение областной больницы №23 с бытовыми травмами. Дети запинались об пороги и ковры, падали с диванов и кроватей. А одному маленькому пациенту упал на ногу стол, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Родителям стоит помнить, что дети, особенно дошкольники, не способны просчитать последствия своих действий и легко попадают в беду. Об их безопасности должны позаботиться старшие. Например, быть крайне внимательными, если открываете окна для проветривания. Не давайте детям игрушки с мелкими деталями, будьте рядом во время подвижных игр. Следите за столом, если рядом есть тарелки, чашки или кастрюли с кипятком. Медикаменты и ядовитая бытовая химия должны быть в недоступном для малышей месте. Также нужно обратить внимание на плохо закрепленные предметы, имеющие провода, вроде телевизоров, утюгов и тому подобного – потянув за шнур, ребенок может опрокинуть на себя что-то тяжелое.