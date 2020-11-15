В оперштабе рассказали, есть ли в Тюмени повторные случаи COVID-19

В нескольких регионах России зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. В Тюменской области таких фактов пока не выявлено, сообщает ОперШтаб.
Эксперты говорят, что после перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть, поэтому в период подъема заболеваемости переболевшие должны наравне со всеми соблюдать профилактические меры.
Избежать заражения помогут социальная дистанция, сокращение контактов, ношение в общественных местах масок и перчаток, обработка рук антисептиком, тщательное мытье рук после прогулки, похода в магазин, работы за компьютером, стирки белья, ухода за больным и после снятия и утилизации одноразовой медицинской маски. Правильное сбалансированное питание и физическая активность помогут укрепить иммунитет.
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