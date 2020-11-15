В оперштабе рассказали, есть ли в Тюмени повторные случаи COVID-19

11:29 15 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В нескольких регионах России зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. В Тюменской области таких фактов пока не выявлено, сообщает  ОперШтаб.

Эксперты говорят, что после перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть, поэтому в период подъема заболеваемости переболевшие должны наравне со всеми соблюдать профилактические меры.

Избежать заражения помогут социальная дистанция, сокращение контактов, ношение в общественных местах масок и перчаток, обработка рук антисептиком, тщательное мытье рук после прогулки, похода в магазин, работы за компьютером, стирки белья, ухода за больным и после снятия и утилизации одноразовой медицинской маски. Правильное сбалансированное питание и физическая активность помогут укрепить иммунитет.

Теги: здоровье , коронавирус , профилактика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020