В оперштабе рассказали, есть ли в Тюмени повторные случаи COVID-19

В нескольких регионах России зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. В Тюменской области таких фактов пока не выявлено, сообщает ОперШтаб.

Эксперты говорят, что после перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть, поэтому в период подъема заболеваемости переболевшие должны наравне со всеми соблюдать профилактические меры.

Избежать заражения помогут социальная дистанция, сокращение контактов, ношение в общественных местах масок и перчаток, обработка рук антисептиком, тщательное мытье рук после прогулки, похода в магазин, работы за компьютером, стирки белья, ухода за больным и после снятия и утилизации одноразовой медицинской маски. Правильное сбалансированное питание и физическая активность помогут укрепить иммунитет.