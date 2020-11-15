В Тюменском районе на мемориале фронтовикам устанавливают стелу

В деревне Головина обновляют мемориал фронтовикам. Работы по благоустройству близятся к концу. Уже установлены мраморные плиты с 179 фамилиями участников Великой Отечественной войны. Рабочим осталось установить стелу. полностью работы планируется завершить к 9 декабря - Дню героев, сообщает "Тюменская область сегодня".

Памятник в деревне был построен в 1965 году и требовал обновления. К тому же местные краеведы нашли в архивах ранее новые имена фронтовиков, которые теперь внесены на плиты. Автором проекта стал глава Онохинского муниципального образования Алексей Корсаков.