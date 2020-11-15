"Совет отцов" набирает силу в селах Тюменского района

Совет отцов Мальковской школы в качестве факультативов проводит со школьниками занятия по безопасности.

В начале учебного года администрация Мальковской школы на собрании родителей предложила создать местную ячейку общественной организации "Совет отцов". Уроки безопасности — ее первый и очень удачный проект.

По словам члена местной организации "Совета отцов" Антона Сухотина, родительские инициативы дополняют инициативы учителей и создают дополнительный позитивный эффект.

Первая встреча посвящена была правилам безопасного нахождения у водоема, покрытого первым льдом. В планах - ряд бесед по профориентации и патриотическому воспитанию, а также рассказать о базовых принципах безопасности в сети и финансовой грамотности.

В прошлом году проект "Совет отцов" стартовал на базе Винзилинской и Онохинской школ, а в этом к родительскому движению присоединились еще пять школ, в числе которых и школа в селе Мальково.

По словам начальника управления образования Тюменского района Ольги Буториной, родительская общественность - наиболее активная часть социума, и сегодня образовательные организации Тюменского района предлагают массу творческих проектов и инициатив для укрепления семейно-школьных и детско-взрослых отношений. Среди таких проектов важное место занимает "Совет отцов", сообщили в управлении образования Тюменского района.