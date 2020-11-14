Тюменские хирурги помогли мальчику избавиться от редкой патологии

Четырнадцатилетний тюменец поступил в детское лор-отделение отделение Тюменской ОКБ №2 по направлению из детской поликлиники с подозрением на кисту Торнвальда. Мальчика беспокоили заложенность носа и уха, а также выделения, связанные с обострением хронического отита.

Ребенок состоит на учете у аллерголога и лор врача – он уже дважды перенес операции. Для определения тактики и прогнозирования отдаленных результатов лечения врачи провели компьютерную томографию, которая выявила мягкотканное образование размерами около полутора сантиметров в диаметре на задней поверхности носоглотки.

Благодаря современному оборудованию, приобретенному в рамках нацпроекта "Здравоохранение" операция поведена эндоскопическим путем - киста удалена без единого наружного разреза. "Через месяц после операции на контрольной видеофиброриноотоскопии носовое дыхание восстановились, жалоб нет и по поводу уха", - говорит заведующий оториноларингологического отделения Надежда Кузнецова.

Врожденные аномалии носоглотки встречаются редко и обычно связаны с нарушениями процессов эмбриогенеза. Распространенность кист Торнвальда составляет 0,2–5%. Причиной этой патологии может быть травма, воспаление или инфекция.

Специалисты Областной клинической больницы №2 впервые встретились со случаем кисты Торнвальда у детей. Благодаря опытным специалистам дебютная операция прошла успешно, пациент находится в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба ОКБ №2.