Участники тобольской школы талантов покажут спектакль в жанре саунд-драма

Участники тобольской школы талантов "Синтез.Дети" ведут подготовку музыкального спектакля "Я (на)против". Ранее проект стал победителем конкурса президентских грантов, сообщает "Тюменская линия".

Кастинг для участия в проекте в сентябре прошли около 40 детей. "Они демонстрировали свои навыки в вокале, пластике и актерском мастерстве. В результате мы отобрали 10 человек в возрасте от 10 до 17 лет. С середины сентября началась активная подготовка к спектаклю", - отметила директор школы Эльмира Дейнеко.

Артисты репетируют три раза в неделю под руководством педагога-постановщика Марии Балиной. Помимо обязательных вокальный уроков детям предложен комплекс упражнений, направленный на совершенствование актерских навыков и сценической пластики.

"В тренинге мы сочиняем будущую постановку. Это позволяет детям без стресса входить в комфортное игровое настроение. Я предлагаю ребятам актерские, пластические и звуковые упражнения, а они пытаются максимально точно выполнить поставленную задачу. Мы не учим текст по ролям, а присваиваем в игре", - отметила Мария Балина.

Жанр, в котором работает группа театральной лаборатории, называется саунд-драма. Его основателем является режиссер Владимир Панков. Саунд-драма - популярный жанр современного искусства. Сейчас в России многие театры объединяют классическое драматическое действие с оперными партиями, хоралами, живым инструментальным исполнением, саунд-дизайном.

Параллельно с подготовкой спектакля ведется работа композитора. Олег Крохалев из Москвы создает музыку, песни и саунд-дизайн будущей постановки. Одновременно идет процесс по созданию визуальной среды. Декорационное решение, реквизит и костюмы готовит тобольский художник по костюмам Ирина Казарина.

В феврале 2021 года музыкальный спектакль "Я (на)против" будет представлен в ДК "Синтез". В дальнейшем, спектакль войдет в постоянно действующий репертуар школы талантов.