Молодые тюменцы могут выиграть экшн-камеру в конкурсе видеороликов по профилактике ВИЧ

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени объявил о старте конкурса видероликов "Действуй ради жизни!". Мероприятие призвано напомнить о принципах ЗОЖ и проходит в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Победители конкурса получат электронные гаджеты, сообщает "Тюменская область сегодня".

Конкурсантам необходимо разместить работы в Instagram на своих открытых страницах с отметкой официального аккаунта ГБУЗ ТО "ЦПБС" @aids.tyumen, пояснили организаторы конкурса. Заявления на участие принимаются до 10 декабря на электронный адрес aids-72@mail.ru с указанием темы письма "Действуй ради жизни!".

К участию приглашают школьников и студентов Тюменской области в возрасте 14 - 25 лет. Видео можно сделать как индивидуально, так и небольшими группами. Жюри оценит соответствие работ тематике, условиям конкурса, художественному и эмоциональному воздействию, эстетичности оформления, оригинальности замысла и информативности.

Победитель конкурса получит экшн-камеру, за второе место - фитнес-трекер, а за бронзу – беспроводные наушники с микрофоном. Дополнительные подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД в положении о конкурсе видеороликов.