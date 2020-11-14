В Тюмени определены победители областного конкурса видеороликов "Армейская зарядка 2020"

Конкурс видеороликов проводится ежегодно и направлен на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни. В 2020 году - Году Памяти и Славы - определена армейская тематика конкурса.

С 3 по 31 октября участники должны были создать видеоролик, содержащий комплекс упражнений с использованием армейской атрибутики по предложенному сценарию.

В конкурсе приняло участие 120 команд - 1 113 человек: волонтерские отряды, молодежные объединения, школьники, студенты, воспитанники детсадов, а также семьи, трудовые коллективы учреждений культуры и образования региона, сотрудники ПАО "Сургутнефтегаз - Тюменское отделение "СургутНППИнефть", АО "Строительное управление Север", ООО "Тюмень Водоканал" и другие.

Первое место занял Центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района, секция гиревого спорта. На втором месте – "Центр культуры и досуга" Ишимского района Ларихинский СДК. Семья Бабшановых из Муллашей Тюменского района - третий призер. Наибольшее количество зрительских симпатий набрал видеоролик команды Ялуторовской средней школы № 1.

Конкурс прошел в рамках профилактической акции "Областная зарядка" проекта "Тюменская область — территория здорового образа жизни", отметили в департаменте соцразвития региона.