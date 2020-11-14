Тюменцы выпустили спецсерию тревел-шоу про Русско-Турецкую войну

Вышла новая серия "By Foreigners — История России глазами иностранца". Выпуск посвящен присоединению Крымского ханства к Российской империи в XVIII веке. Главный герой — аспирант из Турции Ариф Сайын Сейт, — отправился на полуостров, чтобы обсудить с местными жителями, как давние события сохранились в истории разных государств. Над проектом работают студент ТюмГУ Даниил Грамотин и директор Центра международного и межкультурного образования ТюмГУ Татьяна Матросова. Серию можно посмотреть на YouTube-канале By Foreigners.

Ариф обучается по направлению "Международные отношения" в Казани. Одним из направлений своей будущей работы называет, налаживание отношений между Россией и Турцией. Также дедушка Арифа раньше жил в Крыму. Во время съемок аспирант посетил Перекопский вал, Екатерининские мили и другие исторические места. Вместе с историками и гидами обсудил влияние событий на дальнейшее развитие территорий.

"В проекте нам важно понять и показать, как сегодня могут восприниматься одни и те же исторические события разными сторонами. Как был трансформирован полученный опыт, как он повлиял на формирование государств в дальнейшем. А самое главное — постараться найти те общие смыслы, которые помогают нам сегодня стремиться к сотрудничеству между странами и укреплению связей", — рассказал автор проекта Даниил Грамотин.

Съемки проходили на полуострове с 1 по 5 ноября. Всего проект "By Foreigners — История России глазами иностранца" будет состоять из трёх спецсерий, каждая из которых посвящена отдельному историческому событию. Выпуск про Смутные времена конца XVI – начала XVII веков можно посмотреть на You-Tube By Foreigners по ссылке. Также в конце ноября сьемки пройдут в Курске и будут посвящены Великой Отечественной войне.

Напомним, You-Tube проект "Россия глазами иностранца" показывает особенности культуры и быта России с точки зрения представителей иностранных государств. Для этого студентов из-за рубежа, которые учатся в России, отправляют в деревни и сёла дальних регионов страны, сообщает "Мегатюмень".