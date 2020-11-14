Рецептом сытных голубцов с тюменцами поделилась бабушка - блогер

Существует большое количество рецептов, но многим хочется иметь под рукой простой и проверенный, который поможет быстро и без особых затрат приготовить вкусный обед или ужин. Именно такими блюдами делится Ольга Тихонова - блогер с сотней тысяч подписчиков в "Инстаграм", пишет "Тюменская область сегодня"" и приводит классический рецепт голубцов.

Список ингредиентов содержит четыре обязательных пункта и специи: капуста белокочанная средний вилок 1,5 килограмма, фарша около 700-800 граммов, стакан риса, 2-3 штуки репчатого лука, а также соль и перец по вкусу. Кроме того, для заливки понадобятся: луковица, морковка, две ст. л. томатной пасты, лавровый лист по вкусу, 2-3 ст л. растительного масла и литр воды.

Блогерша делает так: капусту вечером упаковывает в пакет и кладет в морозильную камеру. С утра кочан кладет в миску, и пока он оттачивает, готовит начинку и заливку.

Рис варится до полуготовности. В фарш добавляется измельченный лук, остывший рис. Теперь о заливке: все порезанные ингредиенты для нее размешивают и доводят до кипения.

Далее на каждый лист капусты выкладывают нужное количество фарша и плотно заворачивают, как блин. На сковороду с растительным маслом голубцы выкладываются вниз швом, обжариваются на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.

В конце приготовления голубцы надо переложить в кастрюлю, залить подливой и тушить на медленном огне 35-40 минут. Также голубцы можно готовить без обжарки, в духовке или мультиварке.

Готовое блюдо подают со сметаной, сверху посыпают зеленью. Как отметила блогер, голубцы по рецепту получатся сытными, сочными и ароматными.