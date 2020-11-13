"Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" просит граждан сообщать о фактах укладки асфальта в снег и дождь

Фото предоставлено ОНФ

Проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" начинает сбор обращений от граждан по нарушению технологии проведения дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных температурах. Сделать это можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях.

"Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. Это может быть позднее финансирование, некомпетентное управление, слабые подрядчики. В результате на только что отремонтированных участках появляются выбоины, а затем мы читаем в новостях, как в таких местах разбиваются машины и гибнут люди. Давайте вместе усилим контроль над дорожными работами", – рассказал координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Отправить обращение можно несколькими способами.

1. Через сайт проекта, раздел "Хочу отметить дорогу".

2. Через страницы проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (во "ВКонтакте" это можно сделать через раздел "Предложить новость") с фотографиями или видео, указать точное время и место - когда и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений.

3. Через свою страницу в Instagram – в публикации надо отметить проект @dorogirussia.

4. Через мобильное приложение проекта - раздел "Асфальт в дождь/снег". После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

5. Обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru