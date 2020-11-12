Ансамбли Дома культуры "Водник" получили дипломы в фестивале "Играй, гармонь тюменская"

Фото: ДК "Водник"

Коллективы Дома культуры "Водник" отметились на городском фестивале "Играй, гармонь тюменская", который проходил с 6 по 8 ноября.

Напомним, что в мероприятии приняли участие музыканты, исполнияющие композиции в сопровождении гармони. Мероприятие проводилось в рамках реализации Регионального проекта Тюменской области "Творческие люди" Национального проекта "Культура" в сфере развития любительского творческого искусства.

Жюри было представлено деятелями искусства, представителями творческих объединений, работниками сферы культуры и искусства города Тюмени. Ансамбли Дома культуры "Водник" приняли участие в городском фестивале и завоевали своим талантом почетные дипломы.

Эстрадно-народный ансамбль "Вереница" получил диплом лауреата I степени в номинации "Вокал. Народное пение", категория "Любители" в возрастной группе 8-13 лет. Руководитель ансамбля – Аскарова Лилия Рамильевна.

Диплом лауреата III степени в городском фестивале "Играй гармонь Тюменская" получил ансамбль народных инструментов в номинации "Инструментальное исполнительство", категория "Любители", возрастная группа 46 лет и старше. Руководителем ансамбля выступает Мокиенко Сергей Владимирович.

Вокальный ансамбль "Русская душа" завоевал диплом участника в номинации "Вокал. Народное пение", категория "Любители", возрастная группа 46 лет и старше. Руководитель – Терешко Вера Федоровна.